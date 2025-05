Die Gespräche über eine Waffenruhe in der Ukraine sind in einer entscheidenden Phase. Die EU droht mit neuen Sanktionen und auch das Thema Taurus liegt wieder auf dem Tisch.

Knut Krohn 12.05.2025 - 13:55 Uhr

Die EU macht weiter Druck. Der Grund: die Beratungen über einen Waffenstillstand in der Ukraine sind in einer entscheidenden Phase. Im Raum steht die Forderung an Russland, einer sofortigen Feuerpause zuzustimmen. Andernfalls droht Brüssel mit einer Verschärfung der bereits verhängten Sanktionen gegen Moskau. Das wiederholte auch die Außenbeauftragte der Europäischen Union Kaja Kallas am Montag. Ein 30-tägiges Schweigen der Waffen bezeichnete sie als Voraussetzung für Friedensgespräche. „Es kann keine Gespräche unter Beschuss geben“, sagte sie vor einem Treffen mit europäischen Außenministern in London. Den Russen warf Kallas eine Hinhaltetaktik vor.