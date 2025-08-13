Krieg in der Ukraine: Europa ringt um Einfluss bei den Friedensgesprächen

Friedrich Merz kann zufrieden sein. Der Bundeskanzler hat mit seiner Initiative die Europäer bei den Verhandlungen über eine mögliche Friedenslösung in der Ukraine wieder etwas deutlicher ins Spiel gebracht. Fraglich ist allerdings, welches Gewicht die Ergebnisse der Beratungen von US-Präsident Donald Trump und mehreren europäischen Partnern im weiteren Verlauf der Entwicklung haben werden. „In Alaska müssen grundlegende europäische und ukrainische Sicherheitsinteressen gewahrt bleiben. Das war die Botschaft, die wir heute als Europäerinnen und Europäer dem amerikanischen Präsidenten Trump mit auf den Weg gegeben haben“, sagte Merz in Berlin bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Merz nennt fünf Voraussetzungen der Europäer

Zuvor hatten sich beide am Mittwoch über Video mit Donald Trump besprochen. An anderen Gesprächsrunden haben die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Großbritanniens, Finnlands, Italiens und Polens teilgenommen. Zugeschaltet waren schließlich auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident António Costa, Nato-Generalsekretär Mark Rutte sowie US-Vizepräsident JD Vance. Merz hatte die Video-Konferenzen mit Blick auf das Treffen zwischen Trump um dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kurzfristig organisiert, um die Position Europas dem US-Präsidenten noch einmal ins Gedächtnis zu rufen.

Merz betonte, dass er Donald Trump noch einmal die fünf Grundvoraussetzungen für eine Friedenslösung im Ukraine-Krieg bekräftigt habe. Deutlich gemacht worden sei, dass die Ukraine mit am Tisch sitzen müsse, sobald es dann Folgetreffen gebe. „Wir wollen, dass in der richtigen Reihenfolge verhandelt wird. Ein Waffenstillstand muss am Anfang stehen“, sagte Merz. Wesentliche Elemente sollten dann anschließend in einem Rahmenabkommen vereinbart werden.

Kiew braucht Sicherheitsgarantien von den USA

Als dritten Punkt nannte der Kanzler: „Die Ukraine ist zu Verhandlungen über territoriale Fragen bereit. Dann muss aber die sogenannte Kontaktlinie der Ausgangspunkt sein und eine rechtliche Anerkennung russischer Besetzungen steht nicht zur Debatte. Der Grundsatz, dass Grenzen nicht gewaltsam verändert werden dürfen, muss fortgelten.“ Nötig seien zudem „robuste Sicherheitsgarantien für Kiew“ und die Verteidigungsfähigkeit durch die ukrainischen Streitkräfte. Zudem müssten Verhandlungen Teil einer gemeinsamen transatlantischen Strategie sein.

Merz machte in Berlin auch noch einmal die historische Dimension der Überfalls Russlands auf die Ukraine deutlich. Der 13. August sei auch Jahrestag des Mauerbaus, sagte der Kanzler, der Angriff habe die europäische Teilung wieder aufgerissen und damit die geltende Friedensordnung zerstört. Allein aus diesem Grund müssten die Europäer nun alles tun, um bei der Suche nach einer Lösung des Konfliktes in den kommenden Tagen und Wochen die Weichen in die richtige Richtung zu stellen.

Ukraine lehnt Zugeständnisse an Russland ab

Selenskyj machte noch einmal deutlich, dass er weitergehende Zugeständnisse an Russland ablehnt. „Russland darf kein Veto haben in Bezug auf unsere Perspektive in Europa und in der Nato“, sagte er in Berlin. Für ein Ende seiner Angriffe auf die Ukraine hat Russland bislang unter anderem zur Bedingung gemacht, dass die Ukraine auf einen Nato-Beitritt verzichtet. Auch bei der Frage um das Abtreten von eroberten Gebieten an Russland hatte Selenskyj bereits in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass die Ukraine nicht auf ihre Gebiete im Osten verzichten wolle und könne. Der Donbass würde Russland zu einem späteren Zeitpunkt nur als „Sprungbrett“ für einen neuen Krieg dienen, warnte Selenskyj - so wie schon die Krim als Sprungbrett für Moskaus Angriffe gegen die Südukraine gedient habe.

Russland hält Europa für „unbedeutend“

Wie Russland die diplomatischen Bemühungen europäischer Staaten vor dem Gipfeltreffen zwischen Putin und Trump einschätzt, machte am Mittwoch ein Sprecher des russischen Außenministeriums deutlich. Alexej Fadejew bezeichnete das Treffen in Berlin als „unbedeutend“. In Wahrheit sei es das Ziel der Europäischen Union, die Friedensbemühungen Washington und Moskaus „zu sabotieren“. Der Kreml sieht sich im Moment nicht nur diplomatisch, sondern auch kriegstechnisch im Vorteil, da die russische Armee in diesen Tagen große Geländegewinne verzeichnet.