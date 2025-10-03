Die Zahl getöteter Journalisten in der Ukraine infolge des russischen Angriffskriegs auf das Land steigt. Ein preisgekrönter französischer Fotojournalist kommt ums Leben.

red/dpa 03.10.2025 - 22:31 Uhr

– Der französische Fotojournalist Antoni Lallican ist im ostukrainischen Donbass bei einem Drohnenangriff getötet worden. Dies berichteten die Internationale und Europäische Journalisten-Föderation (IFJ und EFJ). Es handelte sich um eine russische Drohnenattacke in der Nähe der Stadt Druschkiwka, hieß es von der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) unter Berufung auf eine ukrainische Brigade. Bei dem Vorfall wurde den Angaben nach außerdem ein ukrainischer Journalist verletzt. Beide Reporter trugen Schutzwesten mit der Aufschrift „Press“, wie es hieß.