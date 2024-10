Der Westen unterstützt die Ukraine immer nur so weit, dass die Front nicht kollabiert. Putin sieht das als Aufforderung, den Krieg weiterzuführen, kommentiert unser Brüssel-Korrespondent Knut Krohn.

Knut Krohn 17.10.2024 - 13:42 Uhr

Wolodimir Selenskij präsentiert in Brüssel bei EU und Nato einen „Siegesplan“. Doch die Realität an der Front in der Ukraine spricht eine andere Sprache, die russischen Angreifer machen jeden Tag Boden gut. Natürlich ist beim EU-Gipfel und dem Verteidigungsministertreffen der Allianz der Krieg eines der zentralen Themen, inzwischen hat sich bei den Gesprächen aber eine gefährliche Routine eingeschlichen. Man versichert Kiew die weitere Unterstützung und beschließt erneut Waffenlieferungen. Allerdings hilft der Westen der Ukraine nur so weit, dass die Front nicht kollabiert. Und die Nato hat deutlich gemacht, dass eine der zentralen Forderungen Selenskijs nicht erfüllt wird: Die Ukraine erhält keine Einladung zum Nato-Beitritt.