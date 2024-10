Kreml-Kritiker Ildar Dadin bei Kämpfen in Ostukraine getötet

Krieg in der Ukraine

Bei den Kämpfen in der Ostukraine ist der Kreml-Kritiker Ildar Dadin getötet worden. Er hatte an der Seite der ukrainischen Armee gegen die russischen Invasionstruppen gekämpft. Dadin war 2017 aus einem sibirischen Straflager entlassen worden.

red/AFP 06.10.2024 - 19:50 Uhr

