Der US-Friedensplan fordert harte Konzessionen von der Ukraine. Russland hat den Plan angeblich nicht gesehen, droht aber mit einer Verschärfung der Forderungen, sollte Kiew nicht bald verhandeln.

dpa 21.11.2025 - 13:33 Uhr

Moskau - Der von den USA vorgelegte Friedensplan wurde nach Darstellung des Kremls nicht mit Moskau erörtert, obwohl er in vielen Punkten russischen Forderungen ähnelt. Russland sehe einige Neuerungen in dem Papier, habe es offiziell aber noch nicht bekommen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Und eine sachliche Erörterung dieser Punkte gab es nicht", sagte er auf die Frage, ob Russland an der Ausarbeitung der Positionen mitgewirkt habe.