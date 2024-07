Krieg in der Ukraine

Der russische Außenminister hat ukrainische Äußerungen zu möglichen Friedensgesprächen mit Moskau als „widersprüchlich“ verworfen. „Zu zahlreichen Ideen, die nicht wirklich ernst gemeint sind, kann ich nichts sagen“, sagte er.

red/AFP 27.07.2024 - 16:38 Uhr

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat ukrainische Äußerungen zu möglichen Friedensgesprächen mit Moskau als „widersprüchlich“ verworfen. „Zu zahlreichen Ideen, die nicht wirklich ernst gemeint sind, kann ich nichts sagen“, sagte Lawrow am Samstag vor Journalisten in Laos. „Vor nicht allzu langer Zeit sprachen sie über Verhandlungen. Selenskyj sprach von der Bereitschaft, endlich mit russischen Vertretern an einem Tisch zu sitzen. Ich höre ihnen ehrlich gesagt nicht zu“, sagte Lawrow mit Blick auf die jüngsten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seines Außenministers Dmytro Kuleba.