Nach den jüngsten Provokation durch Moskau arbeitet die Allianz verstärkt an der Sicherung ihrer Ostgrenze. Im Fokus steht die auch Drohnenabwehr.
23.09.2025 - 15:30 Uhr
Die Nato will keine Zweifel aufkommen lassen: das Verteidigungsbündnis wird hart auf weitere Verletzungen des Luftraums durch Russland reagieren. „Die Nato und ihre Verbündeten werden im Rahmen des Völkerrechts alle notwendigen militärischen und nichtmilitärischen Werkzeuge nutzen, um uns zu verteidigen“, heißt es in einer Erklärung aus dem Hauptquartier in Brüssel. Diese Stellungnahme bedeutet auch, dass künftig nicht nur Drohnen, sondern auch russische Flugzeuge abgeschossen werden könnten, um eine Bedrohung des Bündnisgebiets auszuschließen.