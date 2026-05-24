Moskau feuert auf die Hauptstadt Kiew. Zuvor hatte der ukrainische Präsident vor einem möglicherweise drohenden Angriff mit einer besonders gefürchteten neuen Mittelstreckenrakete gewarnt.

dpa 24.05.2026 - 00:54 Uhr

Kiew - Russland greift die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen und Raketen an. Das ging aus Warnungen der ukrainischen Luftwaffe auf der Plattform Telegram hervor. Das Portal "The Kyiv Independent" sprach von "einer Reihe von Explosionen". Augenzeugen in sozialen Medien berichteten ebenfalls von Explosionsgeräuschen. Das Ausmaß des Angriffs und dessen Folgen waren in der Nacht nicht sofort klar.