Kreml-Chef Wladimir Putin hat damit gedroht, die ukrainische Hauptstadt Kiew mit der neuartigen russischen Mittelstreckenrakete anzugreifen.

„Wir schließen den Einsatz von ‚Oreschnik’ gegen militärische Ziele, militärisch-industrielle Einrichtungen oder Entscheidungszentren, auch in Kiew, nicht aus“, sagte der russische Präsident am Donnerstag bei einem Besuch in Kasachstan. Russland hatte bereits die ukrainische Großstadt Dnipro mit der Rakete angegriffen, bei der es sich um eine experimentelle Hyperschallrakete handeln soll.