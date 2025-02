Krieg in der Ukraine

Der deutsche Verteidigungsminister kritisiert die Trump-Regierung für ihr Vorgehen bei möglichen Friedensgesprächen. Warum die Europäer aus seiner Sicht nicht «am Katzentisch» sitzen dürfen.

dpa 13.02.2025 - 10:18 Uhr

Brüssel - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kritisiert, dass die USA noch vor Verhandlungen mit dem Kreml für ein Ende des Ukraine-Kriegs öffentlich Zugeständnisse gemacht haben. "Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, über eine mögliche Nato-Mitgliedschaft der Ukraine oder über mögliche Gebietsverluste des Landes erst am Verhandlungstisch zu sprechen und es nicht vorher vom Tisch zu nehmen", sagte der Politiker am Rande eines Nato-Außenministertreffens in Brüssel.