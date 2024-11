In Donezk erschießen zwei russische Soldaten eine ukrainische Großfamilie. Ein russisches Gericht verurteilt sie nun wegen neunfachen Mordes. Ein seltener Vorgang - auch wegen der Urteilsbegründung.

dpa 08.11.2024 - 15:49 Uhr

Rostow-am-Don - Rund ein Jahr nach der Ermordung von neun ukrainischen Zivilisten, darunter zwei Kindern, hat ein Gericht in Südrussland zwei russische Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Angaben der Ermittler drangen die beiden Angeklagten in ein Haus in der von russischen Truppen besetzten Stadt Wolnowacha im Gebiet Donezk in der Ostukraine ein. Dort erschossen sie demnach mit ihren Schalldämpfer-Waffen eine aus drei Generationen bestehende Großfamilie.