Krieg in der Ukraine

Nach monatelangen Kämpfen hat Moskau nun die Eroberung einer wichtigen Stadt im Südwesten des Gebietes Donezk vermeldet. Damit müssen sich die Ukrainer auf neue Linien zurückziehen.

dpa 06.01.2025 - 09:34 Uhr

Moskau - Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die strategisch wichtige Kleinstadt Kurachowe im Osten der Ukraine eingenommen. Damit sei die bevölkerungsreichste Ortschaft im Südwesten des Gebiets Donbass erobert worden, heißt es in der Pressemitteilung. "Nach der Einnahme von Kurachowo sind die russischen Streitkräfte in freies Manövergelände vorgedrungen." Das erlaube es, das Tempo bei der Eroberung weiterer Gebiete zu erhöhen.