Nacht für Nacht tauschen Russland und die Ukraine Angriffe gegeneinander aus. Einmal mehr erwischt es in dieser Nacht Kiew - mit schweren Folgen für die Bevölkerung.

dpa 20.01.2026 - 08:02 Uhr

Kiew - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach erneuten russischen Angriffen in der Nacht Behördenangaben zufolge vielerorts die Strom-, Wärme- und Wasserversorgung zusammengebrochen. "Nach dieser Attacke auf die Hauptstadt sind 5.635 Hochhäuser ohne Heizung", teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. Zum Großteil seien die Gebäude betroffen, die auch schon bei dem verheerenden russischen Schlag am 9. Januar in Mitleidenschaft gezogen wurden, schrieb er. Russland setzte der ukrainischen Luftwaffe zufolge sowohl Raketen als auch Drohnen und Marschflugkörper bei der Attacke ein.