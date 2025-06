Krieg in der Ukraine

Die Ukraine soll von Russland mehr als 6.000 ihrer gefallenen Soldaten zurückerhalten. Aber die Übergabe stockt. Moskaus Vertreter warten mit den Toten. Und Kiew?

dpa 08.06.2025 - 12:15 Uhr

Moskau - Russische Vertreter warten nach eigenen Angaben weiter mit 1.212 gekühlten Überresten gefallener Soldaten in Lastwagen nahe der ukrainischen Grenze und fordern die Abnahme der Toten. Die russische Seite erwarte eine Mitteilung über die ukrainischen Kanäle, ob die "humanitäre Aktion" umgesetzt oder womöglich auf nächste Woche verschoben werde, sagte der Vertreter des russischen Verteidigungsministeriums, Alexander Sorin, Moskauer Medienvertretern. "Wir sind bereit, mehr als 6.000 Leichen in Fuhren zu übergeben – per Straßentransport und auf dem Schienenweg", sagte der Generalleutnant.