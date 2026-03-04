Eigentlich will die Ukraine weiter über ein Ende des russischen Angriffskrieges verhandeln. Aber Präsident Selenskyj räumt nun ein, dass die aktuelle Lage das nicht erlaubt.
04.03.2026 - 22:28 Uhr
Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj geht wegen der Lage im Nahen Osten von einer Pause in den Friedensgesprächen mit Russland unter US-Vermittlung aus. "Aufgrund der Situation mit dem Iran sind die notwendigen Signale für ein trilaterales Treffen bislang noch nicht gekommen", sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.