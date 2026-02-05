Zweimal hat Russland die Ukraine mit einer neuen Rakete bombardiert. Nun will Kiew die russische Abschussbasis getroffen haben. Selenskyj äußert sich auch zu weiteren Verhandlungen.

red/dpa 05.02.2026 - 20:46 Uhr

Die nächsten Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges werden nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj wahrscheinlich in den USA stattfinden. Die Ukraine sei bereit zu allen Gesprächsformaten, „die den Frieden wirklich näher bringen und ihn zuverlässig und dauerhaft machen können, sodass Russland den Appetit verliert, weiterzukämpfen“, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew. „Es ist wichtig, dass dieser Krieg so endet, dass Russland keinen Lohn für seine Aggression erhält.“