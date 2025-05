Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zieht Russland mehr als 50.000 Soldaten an der Front in der Region Sumy zusammen. Russland plane eine Offensive.

„Jetzt ziehen sie auch Soldaten in Richtung Sumy zusammen. Mehr als 50.000“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag vor Journalisten laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Russland wolle „eine Offensive auf Sumy vorbereiten“, fügte er hinzu.