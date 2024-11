Russland wirft US-Präsident Joe Biden vor, mit der Erlaubnis zum Einsatz weitreichender Waffen für die Ukraine den Konflikt weiter anzustacheln und will seine Haltung gegenüber den USA überdenken.

red/AFP 18.11.2024 - 11:19 Uhr

Russland hat US-Präsident Joe Biden vorgeworfen, mit der Erlaubnis des Einsatzes weiter reichender Waffen für die Ukraine den Konflikt weiter anzuheizen. Sollte die Entscheidung in Washington offiziell bestätigt werden, würde sie zu einer „grundlegend neuen Situation in Bezug auf die Beteiligung der USA an diesem Konflikt“ führen, warnte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Es sei „offensichtlich“, dass die scheidende US-Regierung „Öl ins Feuer“ gießen und „weitere Eskalation und Spannungen provozieren“ wolle.