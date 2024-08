Russlands jüngste Raketen- und Drohnenangriffe setzen der Ukraine schwer zu. Bei der Nato gibt es deswegen nun ein Krisentreffen.

mmf/dpa 27.08.2024 - 17:35 Uhr

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg beruft auf Bitten der Ukraine hin eine Sitzung des Nato-Ukraine-Rats ein. Bei dem Treffen an diesem Mittwoch wird es nach Angaben von Bündnissprecherin Farah Dakhlallah um die Lage auf dem Schlachtfeld und die wichtigsten militärischen Bedürfnisse des von Russland angegriffenen Landes gehen. Der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerow soll dafür per Videokonferenz zu den Beratungen in Brüssel zugeschaltet werden. Sie werden dort auf Botschafterebene organisiert.