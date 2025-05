Tote bei Angriffen in Ukraine und Verletzte in Russland

Am Montag will Moskau erneut mit Kiew über ein Kriegsende verhandeln – in der Nacht gehen die Angriffe weiter.

red/dpa 31.05.2025 - 10:19 Uhr

In der Ukraine gehen die Kampfhandlungen trotz der Pläne für eine zweite Verhandlungsrunde zur Beendigung des russischen Angriffskriegs weiter. In der Nacht zum Samstag wurde im Gebiet Saporischschja nach Angaben des regionalen Militärgouverneurs, Iwan Fedorow, ein neun Jahre altes Mädchen in einem Dorf nahe der Front bei russischen Angriffen getötet. Ein 16-Jähriger sei verletzt worden. Auch in Cherson gab es nach Beschuss laut regionalen Behörden einen Toten.