Trotz Krieg: Die ukrainische Notenbank meldet einen Höchststand bei den Rücklagen. Was hinter dem überraschenden Geldsegen steckt und wie lange die Reserven reichen könnten.

dpa 07.11.2025 - 12:23 Uhr

Kiew - Trotz des laufenden russischen Angriffskrieges sind die Währungsreserven der ukrainischen Zentralbank in US-Dollar auf einen historischen Höchststand geklettert. Zum 1. November seien Reserven von umgerechnet 42,8 Milliarden Euro verfügbar gewesen, teilte die ukrainische Notenbank mit. Im Oktober seien sie um 6,4 Prozent gestiegen. Sie reichten nun aus, um länger als fünf Monate alle notwendigen Importe zu finanzieren.