Budapest blockiert die EU-Sanktionen gegen Moskau und einen Milliarden-Kredit für die Ukraine. Das Unverständnis in der EU ist riesig.
23.02.2026 - 15:54 Uhr
Das Unverständnis über Viktor Orban ist mit Händen zu greifen. Ungarn opfere seine Ideale und verrate seinen „eigenen Kampf für die Freiheit, für die europäische Souveränität“, sagte Bundesaußenminister Johann Wadephul am Rande eines Treffens in Brüssel. Er spielte damit darauf an, dass Ungarns rechtspopulistischer Ministerpräsident sein Land gerne für den Volksaufstand gegen das kommunistische Regime im Jahr 1956 und die Rolle beim Fall der Sowjetunion feiert.