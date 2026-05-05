Um Mitternacht soll eine Waffenruhe in der Ukraine eintreten. Vorher fallen russische Bomben auf Städte im Osten und Süden des Landes. Es gibt viele Tote und schwere Schäden.

dpa 05.05.2026 - 18:33 Uhr

Saporischschja/Kramatorsk - Kurz vor einer von der Ukraine angekündigten Waffenruhe sind in der Großstadt Saporischschja infolge russischer Bombenangriffe mindestens zwölf Menschen getötet worden. Mehr als ein Dutzend weitere wurden verletzt, wie der Gouverneur der südostukrainischen Region Saporischschja, Iwan Fedorow, bei Telegram mitteilte. Bilder zeigten schwere Schäden an Gebäuden und Rauchwolken. Die Front zwischen russischen und ukrainischen Truppen verläuft nur etwa 20 Kilometer südlich der Stadt.