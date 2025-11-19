Die ostukrainische Großstadt Charkiw liegt nur etwa 35 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. In der Nacht wird sie erneut zum Ziel russischer Luftangriffe.
19.11.2025 - 01:56 Uhr
Charkiw - Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ostukrainische Großstadt Charkiw sind Berichten zufolge mehr als 20 Menschen verletzt worden. Die Attacke habe die Stadt in der Nacht getroffen, mehrere Gebäude beschädigt und Brände ausgelöst, teilten Bürgermeister Ihor Terechow und die regionale Militärverwaltung laut ukrainischen Medien mit. Ein neunstöckiges Wohnhaus sei nach einem Treffer evakuiert worden.