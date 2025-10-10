Nach der Zustimmungbeider Parteien zur ersten Phase des Gaza-Abkommens ist die Waffenruhe in Kraft getreten. Mit der Freilassung der Geiseln im Gazastreifen werde bis Montag gerechnet.
10.10.2025 - 14:05 Uhr
Nach der Zustimmung der israelischen Regierung zur ersten Phase des Gaza-Abkommens ist die Waffenruhe in dem Palästinensergebiet in Kraft getreten. Die israelische Armee erklärte am Freitag, die Truppen hätten seit 12.00 Uhr (Ortszeit, 11.00 Uhr MESZ) begonnen, „sich entlang der aktualisierten Einsatzlinien zu positionieren“, um sich auf die Rückkehr der Geiseln vorzubereiten.