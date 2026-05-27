Von der eigentlich verkündete Waffenruhe im Libanon scheint kaum noch etwas übrig. Israel verstärkt die Luftangriffe im Land – möglicherweise auch wegen einer neuen Waffentechnik der Hisbollah.
27.05.2026 - 10:01 Uhr
Beirut/Tel Aviv - Bei erneut schweren israelischen Luftangriffen im Süden und Osten des Libanons sind nach dortigen Angaben mindestens 31 Menschen getötet und 40 weitere verletzt worden. Die Angriffe ereigneten sich am Dienstag, wie das libanesische Gesundheitsministerium in der Nacht mitteilte. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte jüngst, dass die Armee den Einsatz im Libanon verstärke. Israels Armee verkündete zudem am Dienstag eine Ausweitung ihrer Bodeneinsätze im Süden des Nachbarlandes.