Nach Angaben der Hamas kommt es in der Stadt Gaza zu „aggressiven“ Vorstößen der israelischen Streitkräfte.

red/afp 13.08.2025 - 12:45 Uhr

Die israelische Armee führt nach Angaben eines Vertreters der islamistischen Hamas einen Militäreinsatz in der Stadt Gaza aus. Die israelischen Streitkräfte würden „aggressive“ Vorstöße in der Stadt Gaza vornehmen, sagte der Generaldirektor des Hamas-Medienbüros, Ismail Al-Thawabta, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Betroffen seien insbesondere das Viertel Seitun und die Umgebung südlich von Tal al-Hawa.