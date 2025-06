Der Krieg im Nahen Osten – zwischen Israel, Gaza und dem Iran – ist ein hochkomplexer geopolitischer Konflikt, der für viele Menschen Leid und Tod bedeutet. Auch in Deutschland sorgt die Eskalation für Wut und Trauer. In Ludwigsburg will die Ortsgruppe der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ) diesem Ärger nun Ausdruck verleihen.

Am Samstag um 11 Uhr ist vor dem Marstall-Center in Ludwigsburg eine Kundgebung unter dem Motto „Lasst Palästina leben“ geplant. Nach den Reden und Livemusik sind kulturelle Angebote wie Henna-Malen und offene Diskussionsrunden vorgesehen. Es werden rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Inspiration für die Demonstration liefern offenbar ähnliche Veranstaltungen in Stuttgart und Berlin am vergangenen Wochenende. In Stuttgart zogen rund 300 Menschen friedlich durch die Stadt. In Berlin beteiligten sich etwa 15 000 Menschen an der Großdemonstration „United4Gaza“ , um gegen den Krieg, für den Schutz und eine bessere Versorgung der Zivilbevölkerung Gazas zu demonstrieren.

Rund 1400 Polizistinnen und Polizisten waren in Berlin im Einsatz, um Konflikte zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten zu beruhigen sowie antisemitische Parolen und verbotene Symbole zu ahnden. Laut Berliner Polizei wurden 36 Straftaten registriert und 49 Personen im Laufe des Tages festgenommen.

Für die Kundgebung in Ludwigsburg zeigt sich die Polizei vorbereitet. „Das zuständige Polizeirevier ist informiert und wird lageangepasst alle erforderlichen Maßnahmen treffen“, teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg auf Nachfrage mit. Derzeit gebe es keine konkreten Hinweise auf Störungen oder Gefahren. Dennoch sehe man ein „grundsätzliches Konfliktpotenzial“ aufgrund der politischen Lage. Die Polizei werde die Kundgebung und das Umfeld daher aufmerksam im Blick behalten.

Auch die Stadt Ludwigsburg beobachtet die Situation sorgfältig. Man gehe aktuell nicht davon aus, dass die Veranstaltung aus dem Ruder laufen könnte. In einem Vorgespräch wurden die Organisatoren von der Stadt über mögliche strafrechtliche Grenzen im Zusammenhang mit diesem sensiblen Thema informiert.

Knecht zieht klare Linie

Auch Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht meldet sich zum Thema zu Wort und steckt klar ab, was aus seiner Sicht zu weit geht. „Wie gestern auch in der Regierungserklärung der neuen Bundesregierung betont, halte ich es für unverzichtbar, dass in Gaza für einen menschenwürdigen Umgang zwischen den Beteiligten gesorgt wird, vor allem gegenüber Älteren, Familien und Kindern“, schreibt Knecht.

Falls die Demonstration allerdings darüber hinausgehen sollte, anti-israelische oder sogar antisemitische Parolen missbraucht würden – „oder gar das Existenzrecht des Staates Israel angezweifelt wird, werden wir das in Ludwigsburg nicht dulden“.