Israelische Bodentruppen greifen im Libanon an. Die Offensive soll zunächst begrenzt bleiben. Die Hisbollah feuert derweil weitere Raketen auf Israel. Ein großer Angriff käme ihr zupass, weil sie die israelische Armee in einen endlosen Guerillakrieg verstricken könnte.

Thomas Seibert 01.10.2024 - 16:53 Uhr

Einen israelischen Einmarsch im Libanon würde er als „historische Gelegenheit“ begrüßen, sagte Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah in seiner letzten Rede vor seinem Tod. „Wir warten auf euch“, sagte Nasrallah in der Ansprache im September. Nun hat Israel die Bodenoffensive im Nachbarland gestartet. Der erste Angriff israelischer Bodentruppen im Libanon seit fast 20 Jahren soll nach Angaben der Armee begrenzt bleiben. Die Hisbollah wird jedoch versuchen, Israel in einen langen und verlustreichen Guerillakrieg zu verwickeln.