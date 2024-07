Jemenitische Rebellen greifen Tel Aviv an und könnten auch den EU-Staat Zypern treffen.

Thomas Seibert 22.07.2024 - 16:53 Uhr

Die ersten direkten Gefechte zwischen den jemenitischen Huthi-Rebellen und Israel haben nach den Kämpfen in Gaza und den Gefechten zwischen Israel und der Hisbollah eine neue Front im Nahost-Krieg eröffnet. Die Huthis trafen am Freitag zum ersten Mal mit einer Drohne die israelische Großstadt Tel Aviv. Israel antwortete mit einem Bombardement der jemenitischen Hafenstadt Hudaida, worauf die Huthis am Sonntag eine Rakete auf den israelischen Badeort Eilat am Roten Meer schossen. Weitere Angriffe würden folgen, solange Israel seinen Krieg in Gaza fortsetze, erklärten die Huthis. Sie können mit ihren Drohnen auch das EU-Mitglied Zypern erreichen.