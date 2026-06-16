Am Freitag sollen sich die USA und der Iran zur Unterzeichnung eines Abkommens treffen. Irans Außenminister spricht davon, dass dann gleich weiterverhandelt werde und droht mit Blick auf den Libanon.
16.06.2026 - 10:18 Uhr
Teheran - Eine weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran soll nach iranischen Angaben direkt nach Unterzeichnung des verhandelten Rahmenabkommens am Freitag in der Schweiz beginnen. Diese weiteren Gespräche sollten innerhalb von 60 Tagen abgeschlossen werden, sagte Außenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Agentur Tasnim in Teheran.