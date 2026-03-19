Israels Armee greift Irans Führung unerbittlich an. Es gibt jedoch warnende Stimmen: Die gezielten Tötungen von Anführern könnten das System noch radikaler machen. Welche Ziele verfolgt Israel?
Tel Aviv/Teheran - Bei seinen Drohungen gegen die iranische Führung gibt sich der israelische Verteidigungsminister ganz besonders martialisch. Keine ranghohe Person im iranischen Machtapparat sei mehr sicher, sagt Israel Katz am Mittwoch nach der Tötung des iranischen Geheimdienstministers Ismail Chatib. Jeder wichtige Funktionär könne nun "ohne weitere Genehmigung" direkt von der israelischen Armee eliminiert werden.