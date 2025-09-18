Das israelische Vorgehen im Gazastreifen fordert viele Opfer. Der französische Präsident äußert sich im Interview eines israelischen Senders dazu.

red/dpa 18.09.2025 - 21:12 Uhr

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron warnt vor einem Reputationsverlust Israels wegen des militärischen Vorgehens des Landes und der vielen zivilen Opfer im Gazastreifen. „Sie zerstören vollständig das Ansehen und die Glaubwürdigkeit Israels, nicht nur in der Region, sondern in der öffentlichen Meinung überall“, sagte Macron im Interview des israelischen Senders Channel 12.