Ein «sofortiges Kriegsende» und Schiffsverkehr in der Straße von Hormus: Mit 14 Punkten, auf die Teheran und Washington sich laut Medien geeinigt haben, soll der Krieg schrittweise entschärft werden.

dpa 17.06.2026 - 10:04 Uhr

Riad/Washington/Teheran - Der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtenkanal Al-Arabija hat nach eigenen Angaben den Text des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran erhalten, das am Freitag in der Schweiz unterzeichnet werden soll. Al-Arabija veröffentlichte die 14 Punkte des Dokuments am Dienstagabend. Auch der Finanzdienst Bloomberg veröffentlichte einen gleichlautenden Text. Von offiziellen Seiten lag dazu bisher keine Bestätigung vor. Washington und Teheran einigen sich demnach unter anderem auf folgende Schritte: