Vom Iran geht laut Israels Regierungschef derzeit keine existenzielle Bedrohung mehr für Israel aus. Er sagt, Irans Führung sei «schwächer denn je».

dpa 31.03.2026 - 21:12 Uhr

Tel Aviv - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass Irans Regierung früher oder später stürzen wird. "Das Ayatollah-Regime im Iran ist schwächer denn je", sagte er in einer am Abend ausgestrahlten Videobotschaft und fügte hinzu: "Und ich sage Ihnen, früher oder später wird es stürzen." Wann und wie genau sich ein Machtwechsel vollziehen könnte, ließ er offen.