Setzt Israel die iranischen Ölanlagen in Brand?

Krieg in Nahost

Das iranische Regime stellt sich offensichtlich darauf ein, dass Israel bei seinem angekündigten Vergeltungsschlag auf die Ölindustrie des Landes zielt – und droht mit einer vergleichbaren Antwort.

Thomas Seibert 08.10.2024 - 14:13 Uhr

Sein Besuch sei reine Routine, sagte Irans Ölminister Mohsen Paknejad bei einer Visite auf der Insel Kharg im Persischen Golf. „Wir haben keine Angst vor unseren Feinden“, betonte der Minister, als er jetzt auf Kharg mit Offizieren der iranischen Kriegsmarine sprach. Das iranische Regime bereitet sich darauf vor, dass die israelische Luftwaffe die Insel demnächst bombardieren könnte. Über den Hafen von Kharg verschifft der Iran 90 Prozent seiner Ölexporte, in Tanks auf der Insel lagern große Vorräte. Viele Öltanker wurden in den vergangenen Tagen von Ankerplätzen nahe der Insel abgezogen, um sie in Sicherheit zu bringen.