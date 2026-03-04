Krieg in Nahost Spediteure warnen vor Produktionsausfällen in der Region
Der Krieg im Nahen Osten treibt die Frachtkosten nach oben. Der Verband der Spediteure im Südwesten ist alarmiert: „Wir könnten massive Störungen bekommen.“
Für Andrea Marongiu und viele Speditionen in Stuttgart und im Land geht es jetzt vor allem um Zeit: „Die Hoffnung ist, dass der Krieg im Nahen Osten nicht mehrere Wochen oder Monate dauert. Sonst werden wir Probleme haben, die Waren aus Asien hierherzubekommen.“