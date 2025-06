Krieg in Nahost

Donald Trump hat dem Iran und der ganzen Welt die Macht der USA demonstriert: In der Nacht zum Sonntag ordnete der US-Präsident den heftigsten US-Luftangriff im Nahen Osten seit der Invasion im Irak vor mehr als 20 Jahren an. Amerikanische Flugzeuge und U-Boote griffen drei iranische Atomanlagen mit mehr als einem Dutzend riesiger Bomben und mehr als 30 Marschflugkörpern an. Der US-Präsident verkündete einen „spektakulären militärischen Erfolg“ – doch die USA haben womöglich weniger erreicht, als sie erwartet hatten.