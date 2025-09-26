Krieg in Nahost Trumps neue Härte gegen Israel soll den Gaza-Krieg beenden
Der 21-Punkte-Plan des US-Präsidenten kommt arabischen Ländern entgegen, widerspricht in wichtigen Punkten jedoch den bisherigen israelischen Vorstellungen.
Plötzlich reden alle von einem möglichen Durchbruch zur Beendigung des Gaza-Krieges. Donald Trumps Nahost-Gesandter Steve Witkoff sieht eine Entscheidung für die kommenden Tage voraus, Hamas-Funktionäre lassen sich mit einer ähnlichen Einschätzung zitieren. Noch vor einer Woche herrschte allgemeiner Pessimismus, nachdem Israel die Hauptstadt des Gaza-Vermittlers Katar bombardiert hatte. Doch nun hat Trump einen 21-Punkte-Plan für Gaza vorgelegt, der Forderungen arabischer Staaten entgegenkommt. In der Region regt sich Hoffnung.
