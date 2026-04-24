Hunderte wurden getötet, ein Fünftel der Bevölkerung vertrieben. Nach schwersten Angriffen soll die Feuerpause im Libanon nun drei weitere Wochen gelten. Kommt in dem Krieg die erhoffte Wende?
Beirut/Tel Aviv - Die Welt schaut auf den Iran und die Straße von Hormus - parallel hofft der Libanon, einer möglichen nächsten Phase der Eskalation zu entgehen. Israel und die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz führen dort ebenfalls Krieg. Eine brüchige Waffenruhe, die am späten Sonntagabend ausgelaufen wäre, wird US-Präsident Donald Trump zufolge nun um drei Wochen verlängert. Ist das jüngste Kapitel von Tod, Zerstörung und Vertreibung in dem kleinen Land am Mittelmeer damit überstanden? Die wichtigsten Fragen: