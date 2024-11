Mehr als ein Jahr lang haben sich Israel und die Hisbollah gegenseitig beschossen und zuletzt auch direkte Gefechte im Libanon geliefert. Nun soll die Gewalt enden - vorerst.

Von Johannes Sadek und Cindy Riechau, dpa 26.11.2024 - 21:08 Uhr

Tel Aviv/Beirut - In den vergangenen Tagen waren die gegenseitigen Angriffe zwischen Israels Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz noch einmal besonders heftig. Nun soll am Mittwochvormittag eine Vereinbarung in Kraft treten, die das vorläufige Ende des Kriegs markieren könnte. Zehntausende hoffen in beiden Ländern auf die Rückkehr in ihre Heimat und ein Ende der Gewalt.