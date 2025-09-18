Krieg in Nahost Was weit ist Netanjahu bereit zu gehen?
Israels Premier galt jahrzehntelang als rhetorisch aggressiv, aber militärisch zögerlich. All das hat sich seit dem 7. Oktober 2023 drastisch verändert.
In seinem Buch „The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu“ beschreibt Haaretz-Journalist Anshel Pfeffer eine Seite des Rekord-Premiers, die außerhalb Israels wenig bekannt sein dürfte: In Netanjahus Büro stünden viele Werke klassischer Wirtschaftsliteratur, so platziert, dass sie Besuchern leicht ins Auge fallen. Als Finanzminister in den frühen 2000ern reduzierte er Bürokratie und Steuern. Und in Reden verwies er gern auf libertäre Denker wie Milton Friedman oder Friedrich von Hayek.
