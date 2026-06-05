Ein fehlgeleitetes unbemanntes Seefahrzeug detoniert in Rumäniens größtem Hafen. Es kam aus der Ukraine. Russische Störsignale sollen es vom Weg abgebracht haben.
05.06.2026 - 16:21 Uhr
Constanta - Eine fehlgeleitete ukrainische Seedrohne ist im rumänischen Hafen Constanta explodiert. Das bestätigte ein ukrainischer Außenamtssprecher in Kiew auf der Plattform X. Nach Angaben des rumänischen Verteidigungsministeriums wurde niemand verletzt oder getötet, als sich das mit Sprengstoff beladene unbemannte Seefahrzeug selbst in die Luft sprengte.