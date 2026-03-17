Im Schatten des Iran-Kriegs führt Pakistan einen «offenen Krieg» mit dem Nachbarland Afghanistan. Jetzt werfen die Taliban Pakistan einen Angriff auf eine Klinik vor. Sie sprechen von Hunderten Toten.
17.03.2026 - 02:07 Uhr
Kabul/Islamabad - Das pakistanische Militär hat erneut Ziele in der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen. Bei dem Angriff auf eine Entzugsklinik für Drogenabhängige seien 400 Menschen getötet worden, etwa 250 weitere seien verletzt worden, schrieb der stellvertretende Taliban-Sprecher Hamdullah Fitrat auf der Plattform X. Pakistan wies die Darstellung zurück. Die Angaben beider Konfliktparteien ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.