Keine leichte Zeiten für Hoffnungsträger. Trotzdem gibt es Gründe, Vertrauen in die Zukunft zu haben. Ein Kommentar von Jan Sellner.
04.04.2026 - 07:00 Uhr
Die Hoffnung und alles, was mit ihr verknüpft ist und sich an sie klammert, ist gut versteckt. Nichts zu sehen von Vertrauen in die Zukunft und von Zuversicht. Manchmal scheint es, als existiere sie nicht mehr. Und anders als bei den Osternestern in unserer kleinen privaten Welt fehlt die Navigationshilfe, die einen bei der Suche nach der versteckten Hoffnung mit „Heiß!“ oder „Kalt!“ freundlich ans Ziel lotsen würde.