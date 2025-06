Seit dem Angriff Israels auf den Iran am Freitag steigen die Rohölpreise und in der Folge auch die Spritpreise. Verbraucher kommen aktuell trotzdem noch vergleichsweise günstig davon.

dpa 15.06.2025 - 11:24 Uhr

München - Die Preise für Benzin und Diesel legen infolge des Kriegs im Nahen Osten jeden Tag etwas zu. Am Sonntagmorgen um 8.20 Uhr kostete ein Liter Super E10 nach Zahlen des ADAC im deutschlandweiten Schnitt 1,749 Euro, ein Liter Diesel 1,639 Euro. Am Vortag um die gleiche Uhrzeit war es jeweils knapp ein Cent weniger. Am Freitag hatten sie sogar noch fünf beziehungsweise sechs Cent unter den Samstagpreisen gelegen.