Afghanistan-Einsatz Im Feuer der Taliban: Wie das Karfreitagsgefecht die Bundeswehr veränderte

Das „Karfreitagsgefecht“ in Afghanistan vor 15 Jahren war eines der schwersten in der Geschichte der Bundeswehr. Drei Männer starben. In der Truppe ist es zum Mythos geworden. Bei manchem auch eine Quelle für Bitterkeit.