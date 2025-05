Danylo Yavhusishyn flüchtete vor drei Jahren nach Deutschland. Nun mischt der junge Ukrainer unter dem Namen Aonishiki als Sumoringer den traditionellen Kampfsport Japans auf.

Felix Lill 11.05.2025 - 11:40 Uhr

Der Mann mit den in Form einer Gingkopflanze zusammengebundenen Haaren hat keine Angst vor großen Träumen: „Ich will ein Top-Sumoringer werden“, sagt er lächelnd. Das sei sein allergrößter Traum. Und hier in Japan fühle er sich wohl. Er sieht sich auf dem richtigen Weg. „Ich will meinen ganz eigenen Stil als Ringer entwickeln und eines Tages ein Yokozuna sein. Dafür kämpfe ich!“