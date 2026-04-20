Kriegsverletzte aus der Ukraine: Zerschossenes Bein von Stuttgarter Ärzten gerettet

Über den Tag, als Oleksi Slipenko den russischen Drohnenangriff an der Front überlebt hat, verliert der 42-jährige Ukrainer nicht viele Worte. „Wir waren mit 20 Mann auf Patrouille“, erzählt er. Dann kamen die Drohnen. Sie waren überall. Und plötzlich explodierte neben ihnen eine Granate. Nur er und ein Kamerad konnten vom Schlachtfeld gerettet werden. „Der Rest war sofort tot“, sagt er. Im Krankenhaus in Kiew habe man ihn als Erstes versorgt. Dann sei er nach Deutschland gekommen. „Und jetzt bin ich hier.“